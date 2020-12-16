Президент Зеленский 16 декабря попросил Верховную Раду допустить иностранные войска для участия в многонациональных учениях. Они состоятся в 2021 году.

Зеленский зарегистрировал соответствующий законопроект. Его обнародовали на сайте парламента.

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В проекте говорится, что инициативу разработало Минобороны, но согласовало с Министерством иностранных дел, Минэкономики, Минфином, МВД, Мининфраструктуры, Минюстом и Службой безопасности.

К слову, законопроект признали, как неотложный. Сейчас инициативу рассматривает комитет и руководство Рады.

Что известно об учениях

Военные учения проведут в 2021 году. На мероприятия планируют потратить более 38,5 миллионов гривен. Деньги возьмут из годового бюджета Минобороны.

Пока не уточнили, какие именно иностранные войска должны принять участие в соревнованиях.

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