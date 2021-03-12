Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что ему не нужно указывать, как защищать государство. В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке.

Зеленский отметил, что в первую очередь украинцы должны самостоятельно себя защищать. Как отметил президент, вместо граждан никто этого не сделает.

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По словам главы государства, для защиты интересов Украины ему достаточно 2 вещей: дня, когда он родился на украинской земле и когда в 2019 году присягнул защищать государство всеми действиями.

В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке – да. За нее мы всегда будем благодарны,

– заявил президент.

Как подчеркнул Зеленский, Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. В то же время глава государства отметил, что тем, кто до сих пор в этом сомневается, стоит ждать следующих заседаний СНБО.

Видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Что этому предшествовало