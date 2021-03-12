В дополнительных мотивациях не нуждаюсь, – президент попросил не указывать, как защищать Украину
Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что ему не нужно указывать, как защищать государство. В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке.
Источник:24 канал
Зеленский отметил, что в первую очередь украинцы должны самостоятельно себя защищать. Как отметил президент, вместо граждан никто этого не сделает.
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По словам главы государства, для защиты интересов Украины ему достаточно 2 вещей: дня, когда он родился на украинской земле и когда в 2019 году присягнул защищать государство всеми действиями.
В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке – да. За нее мы всегда будем благодарны,
– заявил президент.
Как подчеркнул Зеленский, Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. В то же время глава государства отметил, что тем, кто до сих пор в этом сомневается, стоит ждать следующих заседаний СНБО.
Видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта 2021 года провел очередное заседание.
- Во время него затронули ряд важных вопросов. В частности, это национализация "Мотор Сич", введение санкций в отношении 2 российских банков, расследование из-за скандальных "Харьковских соглашений" и прочее.
- На следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции против отдельных лиц. По словам Алексея Данилова, до этого СМИ не узнают, в отношении кого именно будут вводить ограничения.
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