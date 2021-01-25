Президент Владимир Зеленский попросил скандального нардепа Александра Дубинского выйти из фракции "Слуга народа". Однако чиновник отказался выполнять просьбу главы государства.

Источник: "Украинская правда"

Дубинский должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар. Об этом заявил Зеленский.

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Что сказал президент Дубинскому

Президент сказал, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Андреем Деркачем, ибо тот агент ФСБ.

Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

По данным издания, за Дубинского заступился пророссийский нардеп Максим Бужанский. Он сказал, что фракция своих должна поддерживать. Зеленский на это ответил, что они саботировали много законопроектов, намекнув, чтобы не апеллировали к командности.

Как реагировал Дубинский

Дубинский кричал якобы народная избранница Анастасия Радина предала Украину и работает на иностранные спецслужбы. Он заявлял, что "шабунята и соросята" его оклеветали и ввели Зеленского в заблуждение.

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Президент в ответ на это запретил нардепу прикрываться им. Кроме того, Зеленский назвал обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции детскими. Он отметил, что ГПК "не ветвь власти, а общественная организация". Также президент посоветовал Дубинскому воздержаться от оправданий.

Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского. Сам Зеленский готов встретиться с руководством фракции и обсудить дальнейшие действия.

Обратите внимание! Спор Зеленского с Дубинским продолжался более 30 минут.

Санкции против Дубинского: главное

11 января США ввели санкции против 7 человек и 4 организаций, по подозрению во вмешательстве в американские выборы.

Под удар попали Деркач, Дубинский и экс-депутат Александр Онищенко.

Сам Дубинский назвал санкции временными неудобствами и заявил, что не будет выходить из "Слуги народа".



США ввели санкции против украинцев / Инфографика 24 канала

