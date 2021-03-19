Власть добавит 100%, – Зеленский пообещал помощь пострадавшим от локдауна
Президент Владимир Зеленский заявил, что центральная власть окажет прямую финансовую помощь в связи с введением локдауна. По его словам, о поддержке людей и бизнеса должны подумать и чиновники на местах.
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Вместе с усилением карантина они бы должны были разработать комплекс мер для оказания помощи тем категориям граждан и бизнеса своего региона, которые пострадают из-за ограничений красной зоны.
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Зеленский ждет предложений
Глава государства подчеркнул, что ждет от представителей местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей.
Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим из-за локдауна центральная власть прибавит 100%. Увеличив таким образом, суммы поддержки людей и бизнеса вдвое,
– сказал Владимир Зеленский.
Для того чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное быстрым, оно должно происходить через портал и приложение "Дія".
Кроме этого, президент попросил Верховную Раду быть готовой в короткий срок принять все изменения, которые будут необходимы для воплощения предложений местных властей и правительства Украины.
Наконец глава государства призвал чиновников на всех уровнях действовать вместе, а граждан беречь себя и своих близких.
Зеленский пообещал помощь пострадавшим от локдауна: смотрите видео
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