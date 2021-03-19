Президент Владимир Зеленский заявил, что центральная власть окажет прямую финансовую помощь в связи с введением локдауна. По его словам, о поддержке людей и бизнеса должны подумать и чиновники на местах.

Вместе с усилением карантина они бы должны были разработать комплекс мер для оказания помощи тем категориям граждан и бизнеса своего региона, которые пострадают из-за ограничений красной зоны.

Читайте также СНБО в ближайшее время проведет заседание относительно локдауна в Украине, – Данилов

Зеленский ждет предложений

Глава государства подчеркнул, что ждет от представителей местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей.

Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим из-за локдауна центральная власть прибавит 100%. Увеличив таким образом, суммы поддержки людей и бизнеса вдвое,

– сказал Владимир Зеленский.

Для того чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное быстрым, оно должно происходить через портал и приложение "Дія".

Кроме этого, президент попросил Верховную Раду быть готовой в короткий срок принять все изменения, которые будут необходимы для воплощения предложений местных властей и правительства Украины.

Наконец глава государства призвал чиновников на всех уровнях действовать вместе, а граждан беречь себя и своих близких.

Зеленский пообещал помощь пострадавшим от локдауна: смотрите видео