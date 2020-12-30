Президент Владимир Зеленский 30 января получил новогодний подарок из Донбасса. Украинскому лидеру из Славянска прислали сладкую композицию.

Донбасс – это Украина. Об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке.

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Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс – это Украина,

– подчеркнул президент.

Сладкую композицию исполнили в форме заснеженного домика. Возле него растут елки, а также красуется снеговик в новогодней шапке и шарфике.



Сладкий домик / Фото с фейсбук-страницы Зеленского



Сладкий домик / Фото с фейсбук-страницы Зеленского

Где Зеленский будет праздновать Новый год

Президент проведет новогоднюю ночь в резиденции "Синегора" на Ивано-Франковщине.

Она расположена в карпатском массиве Горганы возле села Гута.

На территории "Синегоры" есть большой отель и 6 коттеджей.

Обратите внимание! Зеленский заявил, что 2021 год должен стать для украинцев намного легче, чем 2020. В частности, страну ждет небольшой экономический подъем.