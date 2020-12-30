Сладко и сказочно: Зеленский получил новогодний подарок из Славянска – фото
Президент Владимир Зеленский 30 января получил новогодний подарок из Донбасса. Украинскому лидеру из Славянска прислали сладкую композицию.
Донбасс – это Украина. Об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке.
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Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс – это Украина,
– подчеркнул президент.
Сладкую композицию исполнили в форме заснеженного домика. Возле него растут елки, а также красуется снеговик в новогодней шапке и шарфике.
Сладкий домик / Фото с фейсбук-страницы Зеленского
Сладкий домик / Фото с фейсбук-страницы Зеленского
Где Зеленский будет праздновать Новый год
- Президент проведет новогоднюю ночь в резиденции "Синегора" на Ивано-Франковщине.
- Она расположена в карпатском массиве Горганы возле села Гута.
- На территории "Синегоры" есть большой отель и 6 коттеджей.
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