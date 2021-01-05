Президент Украины Владимир Зеленский получил выплату за авторские права от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица". Роялти поступило в конце 2020 года.

В целом выплатили почти 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

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Детали

Так, 30 декабря в целом Зеленскому перечислили 4 миллиона 589 тысяч 832 гривны роялти. Отдельно:

от "Квартала 95" поступили 4 миллиона 354 тысяч 832 гривны;

от "Киностолицы" – 235 тысяч гривен.

Что такое роялти? Это компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. Также это гонорар за каждую публикацию, публичное высказывание, распространение или иное использование объекта собственности.

Интересно, что первая леди Елена Зеленская недавно рассказала журналистам, что продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95", потому что "это ее вторая семья".