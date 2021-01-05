Зеленский получил роялти от "Квартала 95": сумма
Президент Украины Владимир Зеленский получил выплату за авторские права от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица". Роялти поступило в конце 2020 года.
В целом выплатили почти 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
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Детали
Так, 30 декабря в целом Зеленскому перечислили 4 миллиона 589 тысяч 832 гривны роялти. Отдельно:
- от "Квартала 95" поступили 4 миллиона 354 тысяч 832 гривны;
- от "Киностолицы" – 235 тысяч гривен.
Что такое роялти?Это компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. Также это гонорар за каждую публикацию, публичное высказывание, распространение или иное использование объекта собственности.
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