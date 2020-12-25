Президент Владимир Зеленский 25 декабря 2020 года подписал закон о полном восстановлении полномочий НАПК, которые заблокировал Конституционный Суд. Кабмин принял соответствующий законопроект еще 15 декабря.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции". Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Что предусматривает закон

►Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

►Закон также устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, которые направлены на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. В Офисе Президента отметили, что такой подход позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

►Закон предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

►Кроме того, установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни судей, а также обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине и позволит возобновить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции,

– отметили в ОП.

Обратите внимание! Конституционный суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложное декларирование 27 октября. Это привело к частичному уничтожению антикоррупционной реформы в Украине. Поэтому Венецианская комиссия рекомендовала нашей стране изменить законодательство. Подробнее о последствиях от решения КСУ – читайте здесь.



Главное о решении КСУ / Инфографика 24 канала