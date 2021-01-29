Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Рады по установлению компенсаций населению из-за увеличения тарифов на газ.

Источник: Офис Президента

Для того, чтобы украинцы получили субсидии на электроэнергию, Верховная Рада внесла изменения в Госбюджет на 2021 год.

Читайте также Меньше может быть, больше – нет, – Зеленский о тарифах на тепло и горячую воду

Что сказал Зеленский

Это часть социальной справедливости. Мы снизили тарифы для тех, кто отапливает дома газом. Должны так же заботиться и о людях, которые должны обогревать жилье с помощью электричества,

– подчеркнул президент.

По его словам, государство должно "стоять на защите своих граждан, среди прочего и в экономическом плане".

Так, соответствующий закон позволит компенсировать расходы на электричество гражданам, которые пользуются электрическим отоплением. На эти нужды из бюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.

Кому выплатят компенсации