Зеленский похвалил Раду за решение о компенсациях на электроэнергию
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Рады по установлению компенсаций населению из-за увеличения тарифов на газ.
Источник: Офис Президента
Для того, чтобы украинцы получили субсидии на электроэнергию, Верховная Рада внесла изменения в Госбюджет на 2021 год.
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Что сказал Зеленский
Это часть социальной справедливости. Мы снизили тарифы для тех, кто отапливает дома газом. Должны так же заботиться и о людях, которые должны обогревать жилье с помощью электричества,
– подчеркнул президент.
По его словам, государство должно "стоять на защите своих граждан, среди прочего и в экономическом плане".
Так, соответствующий закон позволит компенсировать расходы на электричество гражданам, которые пользуются электрическим отоплением. На эти нужды из бюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.
Кому выплатят компенсации
- Людям, проживающим в домах оборудованных электроотопительными установками.
- Жильцам многоквартирных домов, не газифицированных природным газом и в которых отсутствует централизованное теплоснабжение.
- Многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.
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