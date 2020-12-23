Это жест настоящей дружбы, – Зеленский поговорил с Макроном о вакцине против COVID-19
Владимир Зеленский поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. В основном речь шла о коронавирусе и вакцине против него, также затронули тему войны в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте 22 декабря.
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О коронавирусе и вакцине против него
Прежде всего Зеленский пожелал Макрону выздоровления от COVID-19 и скорейшего восстановления сил. А вместе с тем и поздравил французского лидера с днем рождения (21 декабря Макрону исполнилось 43 года).
- Стоит напомнить, что президент Украины также был инфицирован коронавирусом – в ноябре 2020.
- Поэтому и на сообщение об аналогичной болезни Макрона отреагировал пожеланиям скорейшего выздоровления сразу же – еще 17 декабря.
Во время телефонного разговора 22 декабря центральной темой было содействие со стороны Франции скорейшему получению Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19.
В итоге лидеры Украины и Франции договорились координировать усилия по распределению вакцины.
Благодарю вас за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы,
– сказал президент Украины.
О войне в Донбассе
Президенты Франции и Украины также обсудить вопросы достижения мира на Донбассе. Зеленский рассказал Макрону, что для этого делает Украина. Макрон в ответ заверил, что его страна продолжит всячески способствовать мирному процессу.
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К слову, Макрон во время разговора в который раз подтвердил намерение посетить Украину с официальным визитом – как только это позволит эпидемическая ситуация.
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