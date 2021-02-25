Зеленский попросил ПДЧ у генсека НАТО
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. И Зеленский и Столтенберг назвали переговоры успешными. В частности, затронули тему безопасности в регионе Черного моря и необходимость реформ в Украине. Также глава государства заверил, что приоритет Украины – План действий относительно членства (ПДЧ).
Источник:Твиттер Йенса Столтенберга
Генсек НАТО заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Читайте также НАТО ответило России относительно действий на Черном море: что произошло
Мы обсудили также важность реформ и ситуацию с безопасностью в черноморском регионе,
– написал Столтенберг.
Также генсек подчеркнул, что НАТО намерено усилить тесное сотрудничество с Украиной.
Зеленский заверил, что Украина укрепляет армию
Подтвердил и то, что сотрудничество с НАТО очень важно для Киева, и президент Владимир Зеленский
Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу,
– написал глава государства.
Зеленский поблагодарил Альянс за поддержку Украины на пути к ПДЧ и заверил, что серьезно относится к реформам. Именно План действий по членству является ближайшей целью Киева.
"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты", – добавил гарант.
В феврале со Столтенбергом встречался Шмыгаль
Отметим, что в феврале с генсеком НАТО встретился украинский премьер Денис Шмыгаль. Глава правительства подчеркнул, что приоритетом Украины является получение Плана действий по членству в Альянсе. Лучше всего для Киева это было бы сделать одновременно с Грузией. Для этого в Украине проводят реформы: главная из них – переход армии на стандарты НАТО.
Поделиться новостью