Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. И Зеленский и Столтенберг назвали переговоры успешными. В частности, затронули тему безопасности в регионе Черного моря и необходимость реформ в Украине. Также глава государства заверил, что приоритет Украины – План действий относительно членства (ПДЧ).

Генсек НАТО заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также НАТО ответило России относительно действий на Черном море: что произошло

Мы обсудили также важность реформ и ситуацию с безопасностью в черноморском регионе,

– написал Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что НАТО намерено усилить тесное сотрудничество с Украиной.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2021

Зеленский заверил, что Украина укрепляет армию

Подтвердил и то, что сотрудничество с НАТО очень важно для Киева, и президент Владимир Зеленский

Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу,

– написал глава государства.

Зеленский поблагодарил Альянс за поддержку Украины на пути к ПДЧ и заверил, что серьезно относится к реформам. Именно План действий по членству является ближайшей целью Киева.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты", – добавил гарант.

Співпраця з @NATO для #України надзвичайно важлива. Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

В феврале со Столтенбергом встречался Шмыгаль

Отметим, что в феврале с генсеком НАТО встретился украинский премьер Денис Шмыгаль. Глава правительства подчеркнул, что приоритетом Украины является получение Плана действий по членству в Альянсе. Лучше всего для Киева это было бы сделать одновременно с Грузией. Для этого в Украине проводят реформы: главная из них – переход армии на стандарты НАТО.