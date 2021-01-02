В 2021 году президент Владимир Зеленский отправится в турне по Азии. Глава государства планирует посетить Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур.

Украине очень важно сотрудничество с Китаем в торговле

Вероятно, что эту серию визитов Зеленский осуществит во второй половине года. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в статье в "Зеркале недели".

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Сейчас, по словам представителя ОПУ, выбрали основные направления турне.

Главный интерес Украины – в отношениях с Китаем. Говорится именно о развитии торгово-экономического сотрудничества: увеличении экспорта украинских товаров в Поднебесной, укреплении позиций производителей сельскохозяйственной продукции.

Актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине,

– отметил Жовква.

Украина будет налаживать сотрудничество со странами Персидского залива

Также, по словам дипломатического советника президента, в 2021 году Украина будет пытаться продвигать свои интересы в странах Персидского залива и Индии.

Киев надеется на визит Макрона и Конте

Отметим, Жовква также сообщил, что в 2021 году в Киеве надеются на визит президента Франции Эммануэля Макрона, а также итальянского премьера Джузеппе Конте.

Сам Владимир Зеленский планирует осуществить официальный визит в США.