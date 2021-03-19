Заседание СНБО сегодня состоится: Зеленский подтвердил
Владимир Зеленский подтвердил, что 19 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Однако пока неизвестно, какие именно вопросы будут на повестке дня.
Источник:24 канал
Об этом глава государства сообщил на заседании Совета реформ. Ранее заседание СНБО анонсировали нардепы и СМИ.
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Заседание СНБО 19 марта точно будет
У нас день сегодня (19 марта – 24 канал) важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседания СНБО Украины,
– заявил Зеленский.
Эту информацию также подтвердили и в Офисе Президента. Пока неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться на заседании.
Напомним, перед новым заседанием СНБО президент ввел в его состав еще одного члена, а именно главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
Результаты предыдущих заседаний СНБО: основное
- На заседании 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
- 19 февраля наложили санкции на 19 юрлиц и 8 человек. Среди них – пророссийский политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- 26 февраля президент провел закрытое заседание СНБО. На нем ввели санкции против 10 чиновников высшего офицерского состава, предали Украину.
- А 11 марта СНБО поручил СБУ проверить всех нардепов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения. Кроме того, утвердили решение о необходимости национализировать предприятие "Мотор-Сич".
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