Владимир Зеленский подтвердил, что 19 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Однако пока неизвестно, какие именно вопросы будут на повестке дня.

Об этом глава государства сообщил на заседании Совета реформ. Ранее заседание СНБО анонсировали нардепы и СМИ.

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Заседание СНБО 19 марта точно будет

У нас день сегодня (19 марта – 24 канал) важный и насыщенный. После заседания Совета реформ будет заседания СНБО Украины,

– заявил Зеленский.

Эту информацию также подтвердили и в Офисе Президента. Пока неизвестно, какие именно вопросы будут рассматриваться на заседании.

Напомним, перед новым заседанием СНБО президент ввел в его состав еще одного члена, а именно главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Обратите внимание! Ранее информацию о том, что Зеленский созывает новое заседание СНБО, сообщил " РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента. По словам собеседника издания, принятия особо громких и сенсационных решений на заседании не ожидают.

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