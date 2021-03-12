Новые штрафы за "пьяное" вождение: Зеленский подписал закон
Закон об усилении ответственности за нарушение ПДД окончательно вступает в действие: его подписал президент. Штрафы за вождение в состоянии опьянения или без ремня безопасности выросли.
Источник:Офис президента
Соответствующий закон №2695 Верховная Рада приняла еще 16 февраля. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные нарушения безопасности дорожного движения.
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Нарушение ПДД: что меняет закон
Вождение навеселе
- Штраф возрастает до 17 тысяч гривен (ранее – 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.
- За повторное нарушение в течение года – 34 тысячи гривен штрафа с лишением прав на 3 года.
- Если водитель нарушит третий раз – штраф в 51 тысячу гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.
Кроме того, водителю может грозить административный арест:
- за повторное нарушение – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, плюс оплатное изъятие авто;
- за нарушение в третий раз – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет, плюс конфискация авто.
Другие штрафы
Кроме того, новый закон увеличивает штрафы за:
- нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами,
- ограничивает скорость движения,
- проезд на запрещающий сигнал,
- оставление места ДТП,
- за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения.
Усиление ответственности за управление авто нетрезвым / Инфографика 24 канала
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