Закон об усилении ответственности за нарушение ПДД окончательно вступает в действие: его подписал президент. Штрафы за вождение в состоянии опьянения или без ремня безопасности выросли.

Соответствующий закон №2695 Верховная Рада приняла еще 16 февраля. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные нарушения безопасности дорожного движения. Узнайте Как эксперты оценивают новые штрафы для водителей Нарушение ПДД: что меняет закон Вождение навеселе Штраф возрастает до 17 тысяч гривен (ранее – 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.



За повторное нарушение в течение года – 34 тысячи гривен штрафа с лишением прав на 3 года.



Если водитель нарушит третий раз – штраф в 51 тысячу гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Кроме того, водителю может грозить административный арест: за повторное нарушение – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, плюс оплатное изъятие авто;



за нарушение в третий раз – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет, плюс конфискация авто. Другие штрафы Кроме того, новый закон увеличивает штрафы за: нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами,

ограничивает скорость движения,

проезд на запрещающий сигнал,

оставление места ДТП,

за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения.

Усиление ответственности за управление авто нетрезвым / Инфографика 24 канала