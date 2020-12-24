Зеленский подписал закон об ответственности за ложь в декларациях
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и неподачу деклараций.
Документ устраняет пробелы в законодательстве, вызванные решением КСУ. Соответствующее сообщение появилось на сайте Офиса Президента вечером 23 декабря.
Интересно Сколько дел относительно ложного декларирования закрыли: ответ Шабунина
Соответствующие изменения внесут в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".
Что предусматривает закон
- Он восстанавливает уголовную ответственность за ложь в е-декларациях, но теперь – без лишения свободы, только с ее ограничением.
- Увеличили также порог ответственности – ложью теперь будет считаться сумма в более чем 1 миллион гривен.
- Внесение чиновником ложной информации на сумму от 1 до 8,5 миллионов гривен предусматривает штраф от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественные работы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- При сокрытии состояния на более чем 8,5 миллионов сумма штрафа будет достигать до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
- Депутаты назвали такое решение компромиссом, который устраивает все фракции. В ответ НАПК обратилось к президенту, чтобы он ветировал закон. Критикуют такие нормы и эксперты.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter