Зеленский подписал закон об ответственности за ложь в декларациях 00:00 - Читати новину українською Зеленский подписал закон о лжи в декларациях / Getty Images Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и неподачу деклараций. Документ устраняет пробелы в законодательстве, вызванные решением КСУ. Соответствующее сообщение появилось на сайте Офиса Президента вечером 23 декабря. Интересно Сколько дел относительно ложного декларирования закрыли: ответ Шабунина Соответствующие изменения внесут в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции". Что предусматривает закон Он восстанавливает уголовную ответственность за ложь в е-декларациях, но теперь – без лишения свободы, только с ее ограничением.

Увеличили также порог ответственности – ложью теперь будет считаться сумма в более чем 1 миллион гривен.

Внесение чиновником ложной информации на сумму от 1 до 8,5 миллионов гривен предусматривает штраф от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественные работы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

При сокрытии состояния на более чем 8,5 миллионов сумма штрафа будет достигать до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Справка. Перед принятием скандального решения КСУ за ложное декларирование чиновникам грозило заключение или более 500 тысяч гривен штрафа. Депутаты назвали такое решение компромиссом, который устраивает все фракции. В ответ НАПК обратилось к президенту, чтобы он ветировал закон. Критикуют такие нормы и эксперты.

Что известно о решении КСУ / Инфографика 24 канала

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