Украина определит свои границы: Зеленский подписал закон об обновлении земельного кадастра
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины". Это позволит завершить процесс разграничения государственной границы.
Источник:Офис Президента
Этот закон принял парламент 2 февраля 2021 года. Тогда его поддержали 294 народных депутата. Глава государства подписал закон 23 февраля 2021 года.
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Что предусматривает закон
- Этот документ позволяет внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы.
- Исключается документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины.
Также соответствующие изменения внесены в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре". Закон вступит в силу с 23 февраля.
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