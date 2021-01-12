Зеленский подписал закон Об электронных коммуникациях: детали
Владимир Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях, который в декабре 2020 года принял парламент. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.
Президент Украины 12 января подписал закон "Об электронных коммуникациях", сообщили в телеграме Верховной Рады.
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Парламент принял его 16 декабря 2020 года. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.
Что предусматривает закон Об электронных коммуникациях
- устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра;
- определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности;
- определяет права, обязанности и основы ответственности людей и компаний, участвующих в деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
Председатель профильного комитета Александр Федиенко сообщил, что теперь восстанавливают рабочую группу, которая будет работать над законопроектом относительно регулятора.
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Как на подписание закона отреагировали в Минцифры
Подписание закона реформирует устаревшие регуляторные рамки в сфере электронных коммуникаций в соответствии с новейшими европейскими нормами. Об этом сообщили в телеграмме Министерства цифровой трансформации.
Это стратегическое решение для развития отрасли и необходимый евроинтеграционный шаг на пути к вхождению Украины в единый цифровой рынок ЕС,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что документ позволит предоставить равный доступ всем гражданам к связи и интернету.
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