Владимир Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях, который в декабре 2020 года принял парламент. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Президент Украины 12 января подписал закон "Об электронных коммуникациях", сообщили в телеграме Верховной Рады.

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Парламент принял его 16 декабря 2020 года. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Что предусматривает закон Об электронных коммуникациях

устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра;

определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности;

определяет права, обязанности и основы ответственности людей и компаний, участвующих в деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Председатель профильного комитета Александр Федиенко сообщил, что теперь восстанавливают рабочую группу, которая будет работать над законопроектом относительно регулятора.

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Как на подписание закона отреагировали в Минцифры

Подписание закона реформирует устаревшие регуляторные рамки в сфере электронных коммуникаций в соответствии с новейшими европейскими нормами. Об этом сообщили в телеграмме Министерства цифровой трансформации.

Это стратегическое решение для развития отрасли и необходимый евроинтеграционный шаг на пути к вхождению Украины в единый цифровой рынок ЕС,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что документ позволит предоставить равный доступ всем гражданам к связи и интернету.