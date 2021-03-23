Иностранцы должны сдавать отпечатки пальцев для украинской визы: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз. Верховная Рада проголосовала за этот документ 4 марта 2021 года.
Источник:Офис президента
Цель закона – усовершенствовать визовые процедуры и ввести оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.
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Президент подписал закон о биометрических визах иностранцам
Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз,
– говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.
Напомним, парламент принял закон №1328-ІХ еще 4 марта 2021 года.
Что предусматривает документ
- иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать в установленном Кабинетом Министров порядке свои биометрические данные при оформлении визы, если иное не предусмотрено законодательством;
- непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.
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