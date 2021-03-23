Владимир Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз. Верховная Рада проголосовала за этот документ 4 марта 2021 года.

Цель закона – усовершенствовать визовые процедуры и ввести оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

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Президент подписал закон о биометрических визах иностранцам

Зеленский подписал закон о представлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз,

– говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Напомним, парламент принял закон №1328-ІХ еще 4 марта 2021 года.

Что предусматривает документ