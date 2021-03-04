Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на государственную службу
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы. Парламент принял документ 23 февраля – с уже внесенными главой государства правками.
Источник:Офис Президента
Закон 18 февраля уже был ветирован президентом. Владимир Зеленский вернул документ в парламент со своими правками.
К теме Зеленский сказал пересмотреть закон о конкурсах на госслужбу: правки касаются замов
Профильный комитет одобрил предложения главы государства. 23 февраля за обновленный проект проголосовали 267 народных избранников.
Главные положения закона
- Уже в течение полугода после вступления в силу закона, нужно объявить конкурсы на государственные должности. Это касается тех должностей, которые занимают лица с заключенным контрактом во время пандемии.
- Также закон отменяет положение, что субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.
- В документе исключили ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра является вакантной) отдельных полномочий министра.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter