Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы. Парламент принял документ 23 февраля – с уже внесенными главой государства правками.

Закон 18 февраля уже был ветирован президентом. Владимир Зеленский вернул документ в парламент со своими правками. К теме Зеленский сказал пересмотреть закон о конкурсах на госслужбу: правки касаются замов Профильный комитет одобрил предложения главы государства. 23 февраля за обновленный проект проголосовали 267 народных избранников. Главные положения закона Уже в течение полугода после вступления в силу закона, нужно объявить конкурсы на государственные должности . Это касается тех должностей, которые занимают лица с заключенным контрактом во время пандемии.

. Это касается тех должностей, которые занимают лица с заключенным контрактом во время пандемии. Также закон отменяет положение, что субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

В документе исключили ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра является вакантной) отдельных полномочий министра. Обратите внимание! На принятии закона настаивали в Кабмине. По словам премьера Дениса Шмыгаля, из-за юридических коллизий с пребыванием в должности исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, не могли выплатить зарплаты шахтерам.