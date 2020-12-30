Президент Владимир Зеленский 30 декабря 2020 года подписал закон о внутреннем водном транспорте. Парламент принял соответствующий законопроект еще 3 декабря.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Читайте также Зеленский может посетить инаугурацию Байдена: детали

Реализация закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развитию на конкурентных началах рынка услуг внутреннего водного транспорта,

– сказали в Офисе Президента.

Что предусматривает закон

Он регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины:

устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта;

определяются требования использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства;

нормируется вопрос затонувшего имущества;

очерчивается ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

К теме Уменьшение нагрузки на бизнес: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов Европейского Союза согласно Соглашению об ассоциации.

В Офисе Президента отметили, что в Украине всего 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и экологичный способ доставки грузов в мире. Когда закон вступит в силу, в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов.

В ведомстве добавили, что по подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13 – 16 миллиардов гривен ежегодно.