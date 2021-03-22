Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Новый орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.
Источник:Офис Президента
У Зеленского объяснили, что Бюро получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Однако его основной функцией будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.
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Поэтому соответственно СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
"Это позволит СБУ сфокусироваться на задачах, непосредственно связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", – отметили в ОП.
Отметим, что народные депутаты приняли закон о создании Бюро экономической безопасности еще 28 января. Его поддержали 242 голосами.
Что еще известно о новом органе
Новосозданное Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и выяснять, есть ли нарушения закона в обращении денег частных или государственных структур.
Согласно закону, Бюро является центральным органом исполнительной власти, его деятельность будет направлять и координировать украинское правительство.
Среди полномочий Бюро:
- выявленик зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства;
- наработки способов минимизации и устранения этих рисков и угроз;
- устранение предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- обеспечение экономической безопасности государства и другие.
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