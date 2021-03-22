Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Новый орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.

У Зеленского объяснили, что Бюро получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Однако его основной функцией будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

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Поэтому соответственно СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

"Это позволит СБУ сфокусироваться на задачах, непосредственно связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", – отметили в ОП.

Отметим, что народные депутаты приняли закон о создании Бюро экономической безопасности еще 28 января. Его поддержали 242 голосами.

Что еще известно о новом органе

Новосозданное Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и выяснять, есть ли нарушения закона в обращении денег частных или государственных структур.

Важно! Подписанный президентом законопроект должен создать институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов.

Согласно закону, Бюро является центральным органом исполнительной власти, его деятельность будет направлять и координировать украинское правительство.

Среди полномочий Бюро: