Зеленский подписал закон о реабилитации: что изменится
Президент Владимир Зеленский подписал закон о реабилитации в сфере здравоохранения. Документ предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в больницах с самого начала заболевания или травмы.
годаПарламент принял законопроект № 1053-их еще 3 декабря 2020 года. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
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Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации, которая будет развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза. Также он обеспечит снижение влияния состояний, которые ограничивают жизнедеятельность или приводят к инвалидизации,
– отметили в ОП.
Что предусматривает закон
►Документ описывает реабилитационную помощь к этапу наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть к проведению медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью.
►Определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования:
- речь идет о принципах реабилитации украинцев;
- определение системы реабилитации и ее составляющих.
►Кроме того, документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации с той, которую использует ВОЗ.
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