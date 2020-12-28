Президент Владимир Зеленский подписал закон о реабилитации в сфере здравоохранения. Документ предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в больницах с самого начала заболевания или травмы.

годаПарламент принял законопроект № 1053-их еще 3 декабря 2020 года. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации, которая будет развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза. Также он обеспечит снижение влияния состояний, которые ограничивают жизнедеятельность или приводят к инвалидизации,

– отметили в ОП.

Что предусматривает закон

►Документ описывает реабилитационную помощь к этапу наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть к проведению медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью.

►Определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования:

речь идет о принципах реабилитации украинцев;

определение системы реабилитации и ее составляющих.

►Кроме того, документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации с той, которую использует ВОЗ.

Обратите внимание! За соответствующий законопроект проголосовали 288 народных избранников.