Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон об админпротоколах НАПК в отношении судей-коррупционеров. Он предусматривает, что теперь глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или его заместитель могут составлять протоколы на судей КСУ, которых поймали на взятке.

Ранее закон поддержала Верховная Рада. За него проголосовал 321 народный депутат. Об этом говорится в карточке закона на сайте Парламента.

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17 декабря этот закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а 18 декабря его передали на подпись президенту.

В чем суть закона

15 декабря ВР установила отдельный порядок составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи и судьи Конституционного суда.

Им предусмотрено, если обычный судья или судья Конституционного суда совершит админправонарушение, связанное с коррупцией, то полномочия составлять протоколы возлагаются на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или его заместителя.

Направление протокола в суд осуществляется в определенном законом порядке, а о составлении таких протоколов информируется соответственно Высший совет правосудия или председатель Конституционного Суда.

Такой порядок предусматривает право уполномоченного лица составлять протокол без присутствия вероятного правонарушителя и направлять его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении для ознакомления, предоставления объяснений, замечаний и подписания.

и направлять его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении для ознакомления, предоставления объяснений, замечаний и подписания. Кроме того, создаются процессуальные возможности для отправки протоколов об административных правонарушениях в органы, уполномоченные рассматривать соответствующие дела, при условии, когда протокол подписан только одной стороной (лицом, уполномоченным составлять такие протоколы).

Заметим, что президент Владимир Зеленский 25 декабря 2020 года подписал закон о полном восстановлении полномочий НАПК, которые заблокировал Конституционный Суд. Кабмин принял соответствующий законопроект еще 15 декабря.