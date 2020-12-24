Президент Владимир Зеленский подписал закон, который продлил действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ будет действовать до конца 2021 года.

Ранее закон приняла Верховная Рада

О том, что закон подписан главой государства, говорится на сайте Верховной Рады. 15 декабря в целом за документ проголосовали 304 нардепа.

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О чем говорится в законе

Закон приняли в сентябре 2014 года по инициативе пятого президента Петра Порошенко.

Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

С октября 2017 года срок действия закона продлевали 1 раз в год.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать лишь после вывода из Украины всех российских войск.

Также должно состояться полное прекращение огня и Украина должна получить контроль над оккупированными территориями.

Только после этого на Донбассе можно будет провести выборы.

В Раде отмечали, что принятие закона необходимо

Отметим, ранее в парламенте неоднократно подчеркивали, что принятие закона необходимо, чтобы представители Украины в Трехсторонней контактной группе могли спокойно проводить переговоры. Нардепы, выступившие против, считают положения документа антиукраинскими и пропутинскими.

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