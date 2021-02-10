Зеленский подписал закон о государственной поддержке инвестиционных проектов: детали
Президент Владимир Зеленский 10 февраля 2021 года подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Нардепы одобрили его еще 17 декабря 2020 года.
Источник:Офис Президента
Закон № 1116-ІХ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.
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Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро,
– отметили в Офисе Президента.
Что предусматривает документ
- Закон определяет возможность получения налоговых льгот;
- обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры;
- предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов;
- закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с Кабинетом Министров;
- общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект;
- закон предусматривает создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься помощью инвесторам в начале проекта и в течение всего времени его продолжительности.
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