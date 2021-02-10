Президент Владимир Зеленский 10 февраля 2021 года подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Нардепы одобрили его еще 17 декабря 2020 года.

Закон № 1116-ІХ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года. Читайте также Президент подписал закон, касающийся наблюдательного совета "Общественного" Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро,

– отметили в Офисе Президента. Что предусматривает документ Закон определяет возможность получения налоговых льгот;

обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры;

предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов;

закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с Кабинетом Министров;

общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект;

закон предусматривает создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься помощью инвесторам в начале проекта и в течение всего времени его продолжительности. Обратите внимание! Поддержку будут предоставлять предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях, здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.