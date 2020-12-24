Президент подписал закон, призванный способствовать обеспечению доступа граждан Украины к качественным вакцинам против COVID-19. В документе сократили сроки регистрации вакцин и упростили процедуру выхода антикоронавирусных препаратов на украинский рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" , принятый Верховной Радой 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Там позиционируют документ как призванный способствовать обеспечению доступа украинцев к качественным вакцинам против COVID-19. Речь идет о следующем:

Сроки утверждения клинических испытаний и государственной регистрации вакцин и других медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом – сократили "до 5 календарных дней".

Нагрузку на систему здравоохранения – уменьшили путем согласования вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

Процедуру выхода на украинский рынок вакцин, которые успешно прошли клинические испытания – ускорили. Это, по мнению властей, положительно повлияет на имидж Украины.

В Офисе Президента подчеркнули: поскольку нет в мире специфического лечения COVID-19, "быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины" – это жизненно важно.

Напомним, Кабинет Министров еще 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса.



Правительственный план вакцинации украинцев против коронавируса / Инфографика 24 канала