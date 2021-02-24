Президент Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о призыве на срочную военную службу. Соответственно определили даты. В этом году призывников не будут привлекать к операции Объединенных сил.

Призыв на службу проведут в течение апреля – июня и октября – декабря 2021 года.

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Точные даты призыва

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года.

Готовиться к призыву начнут с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Увольнение в запас срочников должно состояться в апреле – июле и в октябре – декабре. В январе 2022 года уволят военных, которых призвали в июле 2020 года.

Кто сможет отсрочить

Ученики и студенты будут иметь право на отсрочку для получения образования. В частности, обучающиеся:

в школах и учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения;

учреждений профессионального образования с дневной формой обучения;

учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

интернатуры, аспирантуры или докторантуры.

Отсрочка также предусмотрена украинцам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.