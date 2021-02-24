Зеленский подписал указ о военном призыве: точные даты
Президент Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о призыве на срочную военную службу. Соответственно определили даты. В этом году призывников не будут привлекать к операции Объединенных сил.
Источник:Офис Президента
Призыв на службу проведут в течение апреля – июня и октября – декабря 2021 года.
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Точные даты призыва
- Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года.
- Готовиться к призыву начнут с 1 марта и 1 сентября 2021 года.
Увольнение в запас срочников должно состояться в апреле – июле и в октябре – декабре. В январе 2022 года уволят военных, которых призвали в июле 2020 года.
Кто сможет отсрочить
Ученики и студенты будут иметь право на отсрочку для получения образования. В частности, обучающиеся:
- в школах и учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения;
- учреждений профессионального образования с дневной формой обучения;
- учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
- интернатуры, аспирантуры или докторантуры.
Отсрочка также предусмотрена украинцам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.
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