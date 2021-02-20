Зеленский подписал указ о санкциях Медведчуку, Марченко и другим
Украинский президент Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении санкций против 8 человек, среди которых – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также в отношении 19 компаний.
Источник:Офис Президента
Поэтому теперь решение СНБО относительно ограничительных мер, принятое накануне, вступило в силу. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
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Заметим, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
Кто под санкциями:
- Виктор Медведчук – нардеп от ОПЗЖ, кум Путина;
- Оксана Марченко – жена Медведчука;
- Наталья Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака;
- Константин Вацковский – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;
- Сергей Лисогор – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;
- Валерий Донченко – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;
- Александр Маслюк – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;
- Михаил Попов – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом.
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