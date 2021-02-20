Украинский президент Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении санкций против 8 человек, среди которых – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также в отношении 19 компаний.

Поэтому теперь решение СНБО относительно ограничительных мер, принятое накануне, вступило в силу. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента. Интересно Украина ввела санкции против Медведчука: появилась реакция США Заметим, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Кто под санкциями: Виктор Медведчук – нардеп от ОПЗЖ, кум Путина;

Оксана Марченко – жена Медведчука;

Наталья Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака;

Константин Вацковский – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Сергей Лисогор – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Валерий Донченко – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Александр Маслюк – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом;

Михаил Попов – россиянин, связанный с нефтяным бизнесом.