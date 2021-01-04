Украина окажет помощь Хорватии из-за землетрясений: Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия. Все из-за мощных землетрясений на территории страны.
В частности, оказание помощи должен обеспечить Кабинет Министров Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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По их данным, это необходимо, чтобы помочь преодолеть последствия чрезвычайной ситуации на территории Хорватии.
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Землетрясения в Хорватии: что известно
- В Хорватии 28 декабря 2020 года случились первые 2 мощных землетрясения. Они повредили украинское посольство, но, к счастью, никто не пострадал.
- Утром 30 декабря случился еще одно землетрясение.
- В результате стихии число жертв возросло до 7. Кроме того, под завалами церкви в Зазине нашли тело 12-летней девочки.
- Больше всего из-за землетрясения пострадали города Сисак, Петрины, Загреб, Велика-Горица и Карловац. В частности, там разрушены многие здания.
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