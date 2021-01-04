Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия. Все из-за мощных землетрясений на территории страны.

В частности, оказание помощи должен обеспечить Кабинет Министров Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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По их данным, это необходимо, чтобы помочь преодолеть последствия чрезвычайной ситуации на территории Хорватии.

Обратите внимание! Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии, где произошли мощные землетрясения. Толчки в стране фиксируют в течение нескольких дней. Подробнее об этом – читайте здесь.

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