Зеленский подписал указ об изменении санкционных списков: кто попал под ограничения
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях от 23 марта. В частности, в санкционные списки внесли изменения.
Источник:указ Зеленского
Так, из списка исключили россиян Алексея и Дмитрия Ананьевых.
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Также санкции сняли с российского акционерного общества "Башкирская содовая компания".
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