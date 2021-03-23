Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях от 23 марта. В частности, в санкционные списки внесли изменения.

Так, из списка исключили россиян Алексея и Дмитрия Ананьевых. К теме 2 российских банка оказались под санкциями: Зеленский ввел в действие решение СНБО Также санкции сняли с российского акционерного общества "Башкирская содовая компания".



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