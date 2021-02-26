В Украине 26 февраля отмечают годовщину крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Президент Владимир Зеленский в этот день подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Зеленский поручил правительству организацию и запуск "Крымской платформы".

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Сегодня я подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. Мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова,

– заявил президент.

Он добавил: "Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ – просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины".

Что известно о Дне сопротивления крымских татар

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг за территориальную целостность Украины и против агрессии России.

На улицу вышли около 10 тысяч крымских татар.

Этот день стал для Украины символом сопротивления российской оккупации.

Обратите внимание! Первый саммит "Крымской платформы" состоится в Украине 23 августа 2021 года. На нем украинские политики и международные чиновники обсудят вопрос деоккупации полуострова.



Наше государство планирует прислать приглашение также России. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Москва скорее всего не согласится принять участие в обсуждении.