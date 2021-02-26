Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
В Украине 26 февраля отмечают годовщину крымскотатарского сопротивления российской оккупации. Президент Владимир Зеленский в этот день подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.
Источник:Офис президента
Зеленский поручил правительству организацию и запуск "Крымской платформы".
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Сегодня я подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. Мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова,
– заявил президент.
Он добавил: "Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ – просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины".
Что известно о Дне сопротивления крымских татар
- 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг за территориальную целостность Украины и против агрессии России.
- На улицу вышли около 10 тысяч крымских татар.
- Этот день стал для Украины символом сопротивления российской оккупации.
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