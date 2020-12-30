Президент Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс. Они касаются декларирования и уменьшения нагрузки на налогоплательщиков.

Верховная Рада одобрила законопроект еще 17 декабря. Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Что предусматривают изменения

Внедрение прозрачных механизмов реализации ограничений, чтобы люди не уклонялись от налогов.

Определение четких правил налогообложения контролируемых иностранных компаний. Кроме того, людям дадут больше времени для сбора данных, чтобы задекларировать объекты.

Также документ вносит изменения в налоговое законодательство. В частности, уточняет основания прекращения административного ареста, корректирует положение о финансовом результате до налогообложения и тому подобное.

Для чего нужны изменения

В Офисе Президента отметили, что изменения приняли, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес по уплате налогов. Кроме того, с помощью законопроекта могут привлечь новые инвестиции и вывести экономику из тени. Поэтому доходы в государственный и местный бюджет возрастут.

К слову, изменения были обусловлены из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, что ввели в мире.