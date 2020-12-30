Уменьшение нагрузки на бизнес: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс
Президент Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс. Они касаются декларирования и уменьшения нагрузки на налогоплательщиков.
Верховная Рада одобрила законопроект еще 17 декабря. Об этом сообщили в Офисе Президента.
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Что предусматривают изменения
- Внедрение прозрачных механизмов реализации ограничений, чтобы люди не уклонялись от налогов.
- Определение четких правил налогообложения контролируемых иностранных компаний. Кроме того, людям дадут больше времени для сбора данных, чтобы задекларировать объекты.
- Также документ вносит изменения в налоговое законодательство. В частности, уточняет основания прекращения административного ареста, корректирует положение о финансовом результате до налогообложения и тому подобное.
Для чего нужны изменения
В Офисе Президента отметили, что изменения приняли, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес по уплате налогов. Кроме того, с помощью законопроекта могут привлечь новые инвестиции и вывести экономику из тени. Поэтому доходы в государственный и местный бюджет возрастут.
К слову, изменения были обусловлены из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, что ввели в мире.
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