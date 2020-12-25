Зеленский подписал Госбюджет на 2021 год
Президент Владимир Зеленский 25 декабря подписал Государственный бюджет Украины на 2021 год. Кстати, Верховная Рада приняла проект еще 15 декабря.
Так, Зеленский уже подписал бюджет, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Что известно о Госбюджете-2021
- Бюджет предполагает, что доходы в 2021 году составят 1,08 триллиона гривен, а расходы – 1,3 триллиона гривен.
- Дефицит бюджета составит более 246 миллиардов гривен.
- На здравоохранение заложили почти 160 миллиардов гривен, на развитие образования и науки – почти 170 миллиардов. Расходы на национальную безопасность и оборону будут составлять 267 миллиардов.
- Кроме этого, с 1 января размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря – до 6,5 тысяч.
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