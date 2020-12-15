Зеленский поддержал создание мемориала "Бабий Яр": что сделают к годовщине трагедии
Президент Зеленский поддержал создание в Киеве мемориала "Бабий Яр". Кроме этого, глава государства утвердил ряд мероприятий к 80 годовщине расстрела евреев.
Да, Зеленский подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Поэтому премьер-министра и главу Офиса Президента назначили сопредседателями Организационного комитета по развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Какой план мероприятий
Кабмин должен утвердить план мероприятий касательно 80 годовщины трагедии Бабьего Яра. В частности, планируется установить композиционные элементы Аллеи Праведников в заповеднике, расширить зоны охраны заповедника и завершить обустройство мемориального музея памяти жертв трагедии в Киеве.
Также предусмотрят проведение траурных мероприятий и организуют международную научную конференцию, посвященную годовщине.
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