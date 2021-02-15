Владимир Зеленский передал корзину цветов к мемориальному комплексу гражданам Украины, павшим на территории других государств. Президент Украины не смог присутствовать лично, ведь находится с рабочим визитом в ОАЭ.

Заметим, что Украина традиционно 15 февраля чтит память участников боевых действий на территории других государств.

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По официальным данным, 160 тысяч украинцев воевали в Афганистане во время вооруженного конфликта. Из них более 3 тысяч погибли.

Что известно о войне в Афганистане

Она началась в декабре 1979 года. Фактически война в Афганистане была полномасштабной вооруженной агрессией Советского Союза против Афганистана под предлогом борьбы с моджахедами.

Конфликт продолжался до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года. В результате этой войны погибло почти 1,5 миллиона человек, или же 10% тогдашнего населения страны.

Советские потери, по официальным данным СССР, составляли примерно 15 тысяч военнослужащих.

Данные: "Радио Свободи"

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Президент почтил украинских бойцов, воевавших в Афганистане / Фото ОП