Поскольку запрос на резонансные посадки есть и в обществе, и у президента Зеленского, то попытки таких "посадок" могут быть, особенно весной (надо же будет как-то подтверждать известный предвыборный лозунг).

Будут ли резонансные посадки?

Может быть, произойдет ситуативный всплеск активности в антикоррупционных расследованиях. И президенту Зеленскому, и руководителям правоохранительных органов, в том числе антикоррупционных институтов, надо будет демонстрировать конкретные результаты борьбы с коррупцией.

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Но даже для резонансного задержания (не говоря уже об аресте) необходимы будут определенные правовые основания. Поэтому не стоит ожидать, что таких посадок может быть много. Однако, согласно Криминально-процессуальному кодексу имени Андрея Портнова, любой подозреваемый в совершении коррупционных действий и большинстве других правонарушений имеет полное право выйти на свободу под денежный залог до вынесения судебного приговора. И народные депутаты пока не торопятся изменять соответствующие нормы Криминально-процессуального кодекса о денежном залоге.

А вот путь от предъявления подозрения в нарушении закона до судебного приговора у нас очень долгий (многолетний) и очень сложный. Напомню, что ни по одному известному политическому персонажу, ни по одному резонансному коррупционному делу судебный приговор до сих пор не вынесен. Ну разве что Виктора Януковича осудили за государственную измену, и то заочно.

Поэтому и в будущем году мы будем видеть привычный цикл действий:

1) попытка задержания известного политического персонажа;

2) освобождение этого персонажа под денежный залог;

3) длительное (многолетнее) следствие;

4) длительное (многолетнее) судебное разбирательство с неопределенной перспективой судебного приговора.

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Добавлю еще пятый этап этого правового цикла, который мы пока еще не наблюдали по резонансным политическим делам, – оспаривание приговора украинских судов в Европейском суде по правам человека. Чтобы как-то ускорить этот правовой цикл необходимо и внесение изменений в Криминально-процессуальный кодекс, и повышение эффективности и быстроты действий правоохранительных органов (в том числе следствия), и качественные изменения в судебной системе.

Источник: Facebook