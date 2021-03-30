Верховная Рада 30 марта провела три подряд внеочередных заседания. Нардепы приняли выплату для ФЛП на время карантина, ввели налоговую амнистию и утвердили электронные документы наравне с бумажными.

Зеленский поблагодарил Раду за проведение заседания. Он отметил: парламент проголосовал за ряд важных законопроектов, в которых нуждаются украинские граждане и бизнес.

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Что приняла Рада 30 марта

Президент прежде всего отметил то, что нардепы во втором чтении приняли закон о цифровых паспортах. Он юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дия" к обычным паспортам.

Украина стала первой страной в мире, где узаконили е-паспорта, отметил Зеленский.

Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне",

– отметил президент.

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей. Речь идет о выплате 8 тысяч гривен поддержки из госбюджета для ФЛП.

Предприниматели, пострадавшие от карантинных ограничений с февраля 2021 года, могут подать заявку на получение этих 8 тысяч гривен. Как это сделать, рассказываем здесь.

Глава государства приветствовал и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии". Это мощный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.

Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун,

– отметили в ОП.

Что еще сделала Рада за три внеочередных заседания 30 марта:

К тому же Рада на заседании осудила протест на Банковой 20 марта, когда пострадало здание Офиса Президента.