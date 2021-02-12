Зеленский поблагодарил послов G7, которые побывали на передовой вместе с ним
Послы G7 11 февраля вместе с президентом Украины посетили зону проведения Операции объединенных сил. Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов за совместный визит на Донбасс.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Глава государства подчеркнул, что он рад и благодарен послам США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции.
К теме "Мир должен вернуться в Украину": что говорят послы, посетившие Донбасс с Зеленским
Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов "Большой семерки", что они побывали вместе с ним на передовой и своими глазами увидели, что такое война на Донбассе.
И добавил: важно, что они увидели, как важно двигаться к миру.
Сами же послы G7 отметили, что минские соглашения – это единственный путь мирного урегулирования конфликта. И несмотря на то, что окончание войны может быть нескоро, международное сообщество будет работать над этим.
Что известно о поездке Зеленского на Донбасс
- Владимир Зеленский 11 февраля прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с ним Донбасс посетили послы G7.
- Дипломаты ознакомились с ситуацией на линии разграничения, а также увидели, как несут службу украинские защитники.
- Во время поездки президент Украины почтил память тех украинских героев, которые погибли в боях за Авдеевку, а также вручил ценные подарки трем военным.
Зеленский опубликовал видео о поездке на Донбасс:
Поделиться новостью