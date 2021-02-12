Послы G7 11 февраля вместе с президентом Украины посетили зону проведения Операции объединенных сил. Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов за совместный визит на Донбасс.

Глава государства подчеркнул, что он рад и благодарен послам США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции.

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Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов "Большой семерки", что они побывали вместе с ним на передовой и своими глазами увидели, что такое война на Донбассе.

И добавил: важно, что они увидели, как важно двигаться к миру.

Дуже радий і вдячний, що дипломати побували зі мною на передовій і на власні очі побачили, що таке війна на #Донбасі і як важливо рухатися до миру. pic.twitter.com/0d3BVcZMoh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 11, 2021

Сами же послы G7 отметили, что минские соглашения – это единственный путь мирного урегулирования конфликта. И несмотря на то, что окончание войны может быть нескоро, международное сообщество будет работать над этим.

Что известно о поездке Зеленского на Донбасс

Владимир Зеленский 11 февраля прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с ним Донбасс посетили послы G7.

Дипломаты ознакомились с ситуацией на линии разграничения, а также увидели, как несут службу украинские защитники.

Во время поездки президент Украины почтил память тех украинских героев, которые погибли в боях за Авдеевку, а также вручил ценные подарки трем военным.​

Зеленский опубликовал видео о поездке на Донбасс: