Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой 13 февраля прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства отметил, что ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины и поблагодарил Абу-Даби за помощь во время пандемии.

О своем взгляде на сотрудничество Украины и ОАЭ президент Зеленский рассказал в интервью эмиратскому информационному агентству WАМ.

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ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины

Глава государства отметил, что Объединенные Арабские Эмираты – это страна с гигантским потенциалом. Это проявляется не только в экономике, а также в технологиях, социальной сфере и в делах регионального мирного процесса.

Поэтому вполне логично, что ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики,

– заметил Зеленский.

Президент вспомнил о самолете из ОАЭ с помощью

Также президент Украины отметил те усилия, которые прилагают ОАЭ в борьбе с коронавирусом. Речь идет не только о борьбе с COVID-19 внутри страны, но и за рубежом.

В Украине не забудут эмиратский самолет, который так вовремя доставил дружескую гуманитарную помощь для противостояния COVID-19 и помог многим украинцам добраться домой. За это я хотел еще раз выразить благодарность руководству вашей страны,

– сказал президент Украины.

Зеленский уверен, что отношения между Украиной и ОАЭ уже можно охарактеризовать как стабильные. Это подтверждают показатели двустороннего товарооборота и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Обратите внимание! Зеленский будет находиться в Эмиратах 14–15 февраля. В планах – встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Планируют подписать ряд двусторонних соглашений.