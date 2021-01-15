Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны прежде всего обсудили ситуацию на Донбассе и пандемию коронавируса.

О чем по телефону поговорили Зеленский и Меркель

Детали разговора обнародовал сам Зеленский в твиттер. Также о событии написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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По словам украинского президента, он был рад пообщаться с Ангелой Меркель. Ведь Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером.

Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе,

– подчеркнул он.

Также глава Украины пожелал крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии коронавируса.

Заметим! В Германии показатели заражений коронавирусом остаются высокими. Поэтому здесь продлили локдаун по меньшей мере до конца января. В то же время здесь планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения.

Мельник, со своей стороны, уточнил, что это были 14 по счету переговоры лидеров двух государств. Дипломат назвал это "очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-немецкого политического диалога на высшем уровне".

В то же время в правительстве Германии сообщили, что Меркель и Зеленский обсудили реализацию минских договоренностей и договорились интенсифицировать работу.

К слову! 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак. Об итогах мероприятия – читайте здесь.