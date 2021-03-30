В Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский посетит Польшу. Визит в Варшаву планируют в начале мая.

Глава страны примет участие в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

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Визит в Варшаву планируют в мае

По его словам, стороны согласовали график контактов на самом высоком уровне на 2021 год. В Офисе Президента ожидают участие президента Польши Анджея Дуды:

в инаугурационном саммите Крымской платформы;

в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины.

Мы планируем визит президента Владимира Зеленского в Варшаву в мае для участия вместе с другими европейскими лидерами в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши,

– заявил Жовква.

Он отметил, что это событие является очень важным для каждого государства. "Поэтому поддержка друзей как никогда актуальна", – добавил замглавы ОП.

Заседания Консультационного комитета глав Украины и Польши

В формате видеоконференции 29 марта состоялось XXIX заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши в формате видеоконференции.

Стороны подтвердили, что готовы поддерживать друг друга и обмениваться опытом, который будет способствовать тому, что Украина получит членство в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.