Президент Владимир Путин может подписать указ о введении санкций против Республики Никарагуа. Ранее необходимость введения ограничений против государства подчеркивало МИД Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Президент может передать указ о введении санкций против Республики Никарагуа Верховной Раде уже с 1 февраля. Об этом заявил первый заместитель председателя совета Руслан Стефанчук.

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У президента на подписи есть указ о введении санкций против Никарагуа – это решение СНБО. В случае подписания президентом этого указа, надо обеспечить требования закона О внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов,

- пояснил Стефанчук.

Почему против Никарагуа введут санкции

►Никарагуа – страна в Центральной Америке. Она первой признала оккупацию Россией части территорий Донецкой и Луганской областей. Более того, Никарагуа создала в Крыму свое дипломатическое представительство и назначила "почетного консула".

►Им стал экс-представитель Путина в Крыму Олег Белавенцев. В ноябре 2020 года посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибыла в Симферополь на церемонию открытия консульства.

►В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что за такие действия инициируют введение санкций против Никарагуа.

►Кстати, государство постоянно отказывается голосовать за резолюцию ООН о признании России агрессором.