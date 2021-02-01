Владимир Зеленский считает, что в своих отношениях с США Украина должна войти в новый этап. Сотрудничество с администрацией Джо Байдена может стать новым путем.

Источник: Axios Украинский президент желает Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Почему Байден не звонит Зеленскому? Что еще сказал Зеленский Байден подчеркивал вопрос безопасности в Европе. Для Украины это самое важное, ведь война на Востоке продолжается, а Крым до сих пор находится под российской оккупацией.

Зеленский хочет, чтобы США и лично Байден помогли Украине выйти из этой трагической ситуации.

Приоритетом для украинской безопасности является равноправное членство страны в НАТО.

Зеленский признался, если Байден говорит о безопасности, то есть только один вопрос: "господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?". Коммуникация Байдена и Зеленского: что известно Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что у Зеленского и Байдена есть много общего, и "эта химия обязательно сработает".

Украинская сторона уже активно готовится к встрече с президентом США. Однако сначала лидеры 2 стран должны обсудить детали сотрудничества в телефонном разговоре.

Байден также получит приглашение прибыть в Украину в августе 2021 года – на празднование Дня Независимости Украины.