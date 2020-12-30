Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от исполнения обязанностей. Однако с точки зрения демократических стандартов президент не может иметь таких полномочий.

Именно об этом в общих формулах и высказалась Венецианская комиссия в своем декабрьском выводе. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал старший научный сотрудник института государства и права Николай Сирый.

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Он подчеркнул, что сейчас в стране ведется конституционно-правовой диалог на самом высоком уровне. Важно не смещать акценты и подчеркивать, что должны быть определенные политические линии. Но независимость судей – это также большая ценность для общества, которую не нужно разрушать.

Не нужно входить в заблуждение о том, что можно принять своевольное решение ради справедливости. Такое решение не превращается в добро. Оно остается своевольным,

– подчеркнул эксперт.

Старший научный сотрудник института государства и права отметил, что решения, которые принимают на высшем государственном уровне, должны четко соответствовать Конституции. Зато сейчас, условно говоря, мяч передан на поле КСУ.

"Там в ответ запланировали специальное заседание. Будет сформулирован ответ. Думаю, он будет опираться на нормы Конституции и делать акцент именно на независимости судебной власти", – считает Сирый.

Последствия решения

Эксперт отметил, что лица, которые предлагали президенту подписать указ об отстранении Тупицкого, вероятно понимали – делая это в отношении одного судьи, возникает вопрос – считает ли глава государства, что имеет право отстранить от должности любого.

Если же президент считает, что он имеет такое право, то это уже не демократическая страна. Ведь речь идет не о конкртеной персоналии, а о функционировании конституционно-правового механизма жизни страны,

– пояснил Сирый.

Следовательно, желательно подсказать президенту и его Офису, что говорится о судебной власти в целом. Не могут ни глава государства, ни правительство иметь полномочия отстранять от должности судей, подчеркнул эксперт.

"Если мы пристаем на такую позицию, наш путь демократичен. Если мы отходим от этого направления, то последствия однозначно будут вредными – в экономической, социальной и правовой плоскостях", – заверил он.

Сирый также добавил, что невозможно построить успешную страну, разрушая при этом демократические и конституционные основы ее функционирования.

Как решить проблему

По словам эксперта, президент имеет чрезвычайно широкий инструментарий возможности влиять на те или иные ситуации. Если он делает вывод, что в судебном корпусе некачественные судьи, тогда надо менять их подготовку и фильтры допуска к должностям.

Если те судьи, которые есть сегодня, совершают ненадлежащие поступки, надо смотреть на механизм их привлечения к ответственности. Если он ненадлежащий, надо менять органы, порядок и основания привлечения к ответственности, отметил он.

Сирый подчеркнул, что нужно вести об этом диалог с обществом. Оно определенно услышит, если месседжи будут правильными. Если же реагирование на ситуацию сводится к персоналии, то очень узкий коридор конституционного диалога.

Отстранение Тупицкого: что известно

29 декабря Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому глава Конституционного Суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей.

Так глава государства поддержал ходатайство прокуроров. Они требовали это сделать после того, как Тупицкий не явился на процессуальные действия в Офис генпрокурора.

Реакция Конституционного Суда не замедлила, там за своего главу вступились. Мол, судьи не видят законности в действиях главы государства.

Важно! В Офисе Президента уверяют, что решение конституционное и ссылаются на Статью 154 Уголовно-процессуального кодекса.



Согласно ей должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности после ходатайства прокуроров. И окончательное решение принимает именно глава государства.

Полный комментарий Сирого об отстранении Тупицкого: смотрите видео 24 канала