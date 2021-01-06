Должно быть наказание, – Зеленский поручил проверить "контрабанду вакцины"
Президент Владимир Зеленский поручил специалистам из Службы безопасности проверить информацию про якобы ввезенную в Украину контрабанду вакцины.
Если информация подтвердится, реакция должна быть максимально жесткой. Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке.
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Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание,
– подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине есть четкий план вакцинации. Сначала препарат получат "люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом".
Что известно о "контрабанде вакцины"
- Политик Михаил Бродский 5 января заявил, что в Украину тайно прибыла партия вакцин.
- Препараты якобы получили украинские политики. Процедура вакцинации якобы происходила тайно в пластической клинике.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль уже поручил проверку Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел.
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