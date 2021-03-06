Зеленский отреагировал на смертельное ДТП с украинцами в Польше
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП под польским Кашице. Авария унесла жизни 6 украинцев, более 30 - в больнице.
Источник:твитер Владимира Зеленского
Глава государства подчеркнул, что украинские консулы находятся на месте трагедии. "Делаем все возможное для оказания помощи", – заверил он.
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"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице", – написал Зеленский в твиттере
Что известно о смертельном ДТП
- Авария произошла в ночь на 6 марта, вблизи польского города Кашице.
- Рейсовый автобус Познань – Херсон наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
- По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
- Всего в автобусе ехали 57 пассажиров. 6 получили травмы, несовместимые с жизнью.
- 35 украинцев – в больнице, 5 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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