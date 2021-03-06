Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП под польским Кашице. Авария унесла жизни 6 украинцев, более 30 - в больнице.

Глава государства подчеркнул, что украинские консулы находятся на месте трагедии. "Делаем все возможное для оказания помощи", – заверил он.

Детали Автобус Познань – Херсон попал в ДТП в Польше: 6 украинцев погибли – фото

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице", – написал Зеленский в твиттере

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Что известно о смертельном ДТП