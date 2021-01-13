Зеленский в очередной раз отправляет украинских миротворцев в Косово: детали
Президент Владимир Зеленский отправляет очередную ротацию украинских миротворцев в Сербию. Наши военные примут участие в миссии ООН по делам временной администрации в Косово.
Соответствующий указ президент подписал 13 января. Документ был обнародован на сайте главы государства.
Читайте также Зеленский поздравил Литву с Днем защитников свободы от советских захватчиков
Зеленский отправил Национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численность до 2 человек.
Также отмечается, что участие военных ВСУ в этой миссии будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам нашего государства.
Коротко об участии украинцев в мировых миссиях ООН
- Украина вошла в список первых, кто подписал Устав ООН. С 1992 года наши военные принимают участие в международных миссиях и вносят значительный вклад в поддержание мира и безопасности, разоружение, экономическое и социальное развитие, защиту прав человека, а также укрепление международного права.
- В этих операциях приняли участие более 44 тысяч украинских военнослужащих.
- Украинцы принимали участие в миротворческих операциях ООН еще со времен СССР. А вот во времена независимости Украина приняла участие в около 30 миротворческих операциях.
Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter