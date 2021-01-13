Президент Владимир Зеленский отправляет очередную ротацию украинских миротворцев в Сербию. Наши военные примут участие в миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

Соответствующий указ президент подписал 13 января. Документ был обнародован на сайте главы государства.

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Зеленский отправил Национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численность до 2 человек.

Также отмечается, что участие военных ВСУ в этой миссии будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам нашего государства.

Это важно! Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под эгидой НАТО–KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Коротко об участии украинцев в мировых миссиях ООН

Украина вошла в список первых, кто подписал Устав ООН. С 1992 года наши военные принимают участие в международных миссиях и вносят значительный вклад в поддержание мира и безопасности, разоружение, экономическое и социальное развитие, защиту прав человека, а также укрепление международного права.

В этих операциях приняли участие более 44 тысяч украинских военнослужащих.

Украинцы принимали участие в миротворческих операциях ООН еще со времен СССР. А вот во времена независимости Украина приняла участие в около 30 миротворческих операциях.