Перезагрузка КСУ: Зеленский все же отозвал законопроект
Владимир Зеленский отозвал свой законопроект о перезагрузке Конституционного Суда. Документ должен был урегулировать кризисную ситуацию с антикоррупционным законодательством.
Источник: Верховная Рада Украины
На сайте парламента информируется, что проект отозван. Ранее президент заявлял, что уверен в своих действиях и надеется на поддержку народных депутатов.
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Я возвращаться не буду. Я отзывать назад законопроект не буду. Если бы, что я не прав и люди, обычные люди мне сказали: господин Президент, вы – не прав, это "горячее" решение, решение вопреки мнениям общества, – я бы немедленно отозвал и не думал бы ни о каких там политических поражениях, мне все равно,
– подчеркивал глава государства.
Законопроект Зеленского
Владимир Зеленский 29 октября 2020 года во время заседания СНБО поручил безотлагательно зарегистрировать в Раде законопроект, в котором бы предусматривалось восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.
В документе содержалось только две статьи:
- Неправосудность решения, принятого в собственных интересах;
- Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан Украины.
Законопроект Разумкова
Практически одновременно с президентом, 2 ноября 2020 года, Дмитрий Разумков вместе с несколькими нардепами внес на рассмотрение альтернативный законопроект.
Документом предлагается, в частности:
- Вернуть НАПК ряд (признанных пока неконституционными) прав;
- Поручить правительству разработку законопроекта о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности.
Мысли нардепов относительно законопроектов разделились
Стоит отметить, что мнения народных депутатов по обоим законопроектам разделились: позиции отличаются не только между фракциями, но и внутри самой "Слуги народа".
Что этому предшествовало: коротко
- Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы.
- НАПК на следующий день, 28 октября, на исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру деклараций.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября срочно созвал заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне.
Конституционный кризис в Украине
- В 2020 году КСУ отменил судебную реформу и ответственность судей за преступные решения;
- Признал неконституционной часть закона о НАБУ и назначение его руководителем Артема Сытника;
- Поставил под угрозу создание Антикоррупционного суда и земельную реформу;
- Конституционный Суд отменил ответственность за ложь в декларациях и блокировал деятельность НАПК.
КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала
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