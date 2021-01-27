Владимир Зеленский отозвал свой законопроект о перезагрузке Конституционного Суда. Документ должен был урегулировать кризисную ситуацию с антикоррупционным законодательством.

Источник: Верховная Рада Украины

На сайте парламента информируется, что проект отозван. Ранее президент заявлял, что уверен в своих действиях и надеется на поддержку народных депутатов.

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Я возвращаться не буду. Я отзывать назад законопроект не буду. Если бы, что я не прав и люди, обычные люди мне сказали: господин Президент, вы – не прав, это "горячее" решение, решение вопреки мнениям общества, – я бы немедленно отозвал и не думал бы ни о каких там политических поражениях, мне все равно,

– подчеркивал глава государства.

Законопроект Зеленского

Владимир Зеленский 29 октября 2020 года во время заседания СНБО поручил безотлагательно зарегистрировать в Раде законопроект, в котором бы предусматривалось восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.

В документе содержалось только две статьи:

Неправосудность решения, принятого в собственных интересах;

Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан Украины.

Законопроект Разумкова

Практически одновременно с президентом, 2 ноября 2020 года, Дмитрий Разумков вместе с несколькими нардепами внес на рассмотрение альтернативный законопроект.

Документом предлагается, в частности:

Вернуть НАПК ряд (признанных пока неконституционными) прав;

Поручить правительству разработку законопроекта о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности.

Мысли нардепов относительно законопроектов разделились

Стоит отметить, что мнения народных депутатов по обоим законопроектам разделились: позиции отличаются не только между фракциями, но и внутри самой "Слуги народа".

Что этому предшествовало: коротко

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы.

НАПК на следующий день, 28 октября, на исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский 29 октября срочно созвал заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне.

Конституционный кризис в Украине

В 2020 году КСУ отменил судебную реформу и ответственность судей за преступные решения;

Признал неконституционной часть закона о НАБУ и назначение его руководителем Артема Сытника;

Поставил под угрозу создание Антикоррупционного суда и земельную реформу;

Конституционный Суд отменил ответственность за ложь в декларациях и блокировал деятельность НАПК.​

КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала