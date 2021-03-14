Стали на защиту нашей свободы, – Зеленскй отметил добровольцев наградами
В воскресенье, 14 марта, Владимир Зеленский отметил украинских добровольцев государственными наградами. Орден "За мужество" III степени получат 67 героев. Из них 64 – посмертно.
Источник:Офис Президента
Среди награжденных – члены "Правого сектора" и батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.
Заметьте Вы – символ героизма и отваги: как добровольцев приветствуют политики и известные украинцы
Слава героям-добровольцам, которые в решающее время встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины,
- подчеркнул Зеленский.
Кого еще отметил наградами президент
- Членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов";
- членов Украинской добровольческой армии;
- членов диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот";
- членов отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".
День добровольца: что известно
- 14 марта 2021 года в Украине отмечают день добровольца.
- Этот праздник вошел в историю страны в 2017 году. Однако свои истоки берет еще с 2014 года, когда первые добровольцы отправились на тренировочную базу на Киевщине.
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