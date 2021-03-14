В воскресенье, 14 марта, Владимир Зеленский отметил украинских добровольцев государственными наградами. Орден "За мужество" III степени получат 67 героев. Из них 64 – посмертно.

Среди награжденных – члены "Правого сектора" и батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Заметьте Вы – символ героизма и отваги: как добровольцев приветствуют политики и известные украинцы Слава героям-добровольцам, которые в решающее время встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины,

- подчеркнул Зеленский. Кого еще отметил наградами президент Членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов";

членов Украинской добровольческой армии;

членов диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот";

членов отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь". День добровольца: что известно 14 марта 2021 года в Украине отмечают день добровольца.

Этот праздник вошел в историю страны в 2017 году. Однако свои истоки берет еще с 2014 года, когда первые добровольцы отправились на тренировочную базу на Киевщине.