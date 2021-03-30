За особое мужество: Зеленский отметил госнаградами 11 военнослужащих
Президент Владимир Зеленский во вторник, 30 марта, отметил госнаградами 11 военнослужащих. Причиной для наград стало мужество, которое герои проявили в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Источник:Офис Президента
Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что эти военнослужащие продемонстрировали образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.
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Кого наградил Зеленский
- Генерал-лейтенанта Владимира Кондратюка – орденом Богдана Хмельницкого II степени;
- капитана Александра Александрова – орденом "За мужество" III степени;
- старшего лейтенанта Андрея Борисенко – медалью "За военную службу Украине";
- полковника Евгения Василенко – медалью "За военную службу Украине";
- полковника Михаила Кардинала – медалью "За военную службу Украине";
- майора Игоря Клименко – медалью "За военную службу Украине";
- сержанта Сергея Ротчука – медалью "За военную службу Украине";
- сержанта Андрея Ситара – медалью "За военную службу Украине";
- полковника Василия Прокопенко – медалью" За безупречную службу" III степени;
- лейтенанта Вячеслава Журавлева – медалью "Защитнику Отечества";
- подполковника Александра Сильвестре – медалью "Защитнику Отечества".
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