Зеленский открыл инсталляцию ко Дню памяти Холокоста: фото
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции "Взгляд в прошлое" в Киеве. Ее открыли по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста.
Источник: Офис Президента
Глава страны подчеркнул, что этот день важен и для всего мира, и для истории Украины. Во времена нацистской оккупации государство пережило трагедию Бабьего Яра.
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Зеленский открыл инсталляцию
По его словам, именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.
Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такое отношение к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста,
– отметил Зеленский.
Кстати, автором инсталляции является украинская художница и архитектор Анна Камышан. Ее родственники были среди 1,5 миллионов евреев, которіе погибли во время Холокоста в Украине.
Инсталляция ко Дню памяти жертвам Холокоста / Фото пресс-службы ОП
Как проходила инсталляция / Фото пресс-службы ОП
Сохранение правды о Холокосте
Президент Украины также отметил, что сейчас в мире очень много гибридной информации. "Надо делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте и для распространения правды".
Зеленский прибыл на инсталляцию в Киеве / Фото пресс-службы ОП
Это нужно, как отметил Зеленский, для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.
Инсталляция "Взгляд в прошлое": что о ней известно
- "Взгляд в прошлое" – это стилизованное дерево и необработанные камни-валуны. Именно на них будут размещаться фотографии периода немецкой оккупации Киева в 1941 – 1943 годах.
- Фотографии сделал немецкий военный фотограф в конце сентября 1941 года в столице Украины. Всего их 29 (13 – в Бабьем Яру).
- Отметим, что эти фотографии – единственная документация Бабьего Яра в первые дни после расстрелов.
- Прерванную жизнь в инсталляции символизирует поломанное дерево. Именно такие деревья без веток устанавливают, как традиционные еврейские надгробия – мацевы.
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