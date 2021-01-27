Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции "Взгляд в прошлое" в Киеве. Ее открыли по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста.

Источник: Офис Президента

Глава страны подчеркнул, что этот день важен и для всего мира, и для истории Украины. Во времена нацистской оккупации государство пережило трагедию Бабьего Яра.

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Зеленский открыл инсталляцию

По его словам, именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.

Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такое отношение к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста,

– отметил Зеленский.

Кстати, автором инсталляции является украинская художница и архитектор Анна Камышан. Ее родственники были среди 1,5 миллионов евреев, которіе погибли во время Холокоста в Украине.



Инсталляция ко Дню памяти жертвам Холокоста / Фото пресс-службы ОП



Как проходила инсталляция / Фото пресс-службы ОП

Сохранение правды о Холокосте

Президент Украины также отметил, что сейчас в мире очень много гибридной информации. "Надо делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте и для распространения правды".



Зеленский прибыл на инсталляцию в Киеве / Фото пресс-службы ОП

Это нужно, как отметил Зеленский, для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.

Заметим! Память жертв Холокоста чтят 27 января. В 1945 году в этот день освободили узников из крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

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